Giertych znów wygrał z prokuraturą. Chciał go ukarać Święczkowski

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej umorzył dochodzenie w sprawie wypowiedzi mecenasa Romana Giertycha. Chodzi o słowa z października 2016 roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożył prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. To druga w ostatnim czasie zwycięska batalia z obecnym kierownictwem prokuratury.

Chodziło o wypowiedzi w programie " Kropka nad I " w TVN24. W rozmowie z Moniką Olejnik , mecenas Giertych na pytanie: "A boi się pan ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ?” odpowiedział: "Nie, nie boję się (…) Ja bym na miejscu Zbigniewa Ziobry bał się jednej rzeczy – jak zostaną przedstawione zarzuty Donaldowi Tuskowi , to ktoś będzie musiał ponieść odpowiedzialność. Na pewno poniesie ten prokurator, który będzie miał to czelność zrobić, ale może i również on" – powiedział Giertych.

"Odbieram pismo pana Święczkowskiego jako próbę zastraszania adwokata w związku z wykonywaną przeze mnie funkcją pełnomocnika Donalda Tuska. I chcę mu publicznie oświadczyć, że dopóki będę wykonywał ten zawód, żaden prokurator, większy czy mniejszy, mnie nie zastraszy. Z treści tego zawiadomienia wynika, że zastraszam prokuratorów. To że Prokuratura Krajowa mnie ściga to rozumiem, mieści się to w logice PiS, aby ścigać wszystkich tych, którzy są im przeciwni. Nie rozumiem natomiast logiki pana Prokuratora. Powiedziałem, że stawianie zarzutów Donaldowi Tuskowi to przestępstwo. To chyba logiczne, że osobie, która nie popełniła przestępstwa stawianie zarzutów byłoby przestępstwem przekroczenia uprawnień za które można być skazanym. Tego pan Prokurator nie zaprzeczy. Jeżeli natomiast pan Donald Tusk zdaniem prokuratury popełnił jakieś przestępstwo, to zgodnie z kodeksem postępowania karnego ma ona obowiązek zarzuty natychmiast przedstawić. Skoro tego nie robi, to podziela mój pogląd, że stawianie zarzutów byłoby przestępstwem" - napisał Giertych.