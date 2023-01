Francuzi są zdumieni. Sołowjow wywołał burzę

- Jeżeli raz uderzymy na Francję, to będzie koniec tego wszystkiego. Wszyscy będą się bać, mówię wam. Nie ma potrzeby angażowania naszego potencjału strategicznego, mamy dość broni, żeby po Francji został tylko pył. To samo z Wielką Brytanią - krzyczał były generał. Sołowjow z ubawieniem zastrzegał, że powinno się wybrać któreś z państw, żeby zaatakowani mogli uciec do sąsiada.