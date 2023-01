"Prawda jest zupełnie inna". Generał brutalnie obnaża siły Putina

Były dowódca GROM cały czas podkreśla jednak, że świat powinien zdecydować się na kolejny krok. - To, co dzisiaj jest kluczowe, to dozbrojenie Ukrainy tak, by miała możliwości niszczenia lotnisk, okrętów czy stanowisk rakietowych na terenie Rosji. W tej wojnie na wyczerpanie nie może być tak, że toczy się ona tylko na terenie Ukrainy. Ukraina musi mieć możliwość rażenia obiektów militarnych na terenie Rosji, z których prowadzone jest to ludobójcze działanie. W mojej ocenie nadal dominuje narracja, że "jeżeli damy Ukrainie za mocną broń", to Rosja spełni swoje straszne groźby. Ulegamy atmosferze strachu, a zapominamy, że to Putin jest terrorystą. Strach tylko go napędza - mówi.