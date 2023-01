Macron: Przekażemy Ukrainie "lekkie czołgi bojowe AMX-10 RC"

Francja zadeklarowała wysłanie do Kijowa AMX-10 RC, sprzętu przeznaczonego do rozpoznania i wsparcia wojsk piechoty. To pierwsza taka zachodnia konstrukcja, jaka trafi do obrońców Ukrainy. Zapowiadający pomoc prezydent Emmanuel Macron nie podał, ile maszyn finalnie będzie przekazanych w ramach tej przesyłki. Armia francuska ma w swoich zasobach 248 takich pojazdów.