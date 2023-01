Andriej Miedwiediew chce osądzenia Władimira Putina za zdradę

Brytyjski "Express" podaje, że prezydent Rosji Władimir Putin stanął teraz w obliczu "wściekłych wezwań" ze strony moskiewskich urzędników, by postawić go przed sądem za zdradę. Takie samo stanowisko wyraził także były członek rosyjskiego Senatu i przedstawiciel w izbie wyższej, Siergiej Mironow. Zażądał on pociągnięcia urzędników do odpowiedzialności za "koncentrację rosyjskiego personelu w niechronionym budynku".