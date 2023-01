Rosjanin walczy na wojnie z Putinem. "On sprawia, że mój kraj umiera"

"Wolność Rosji"

Cezar zdradził kilka szczegółów dotyczących wojskowych z Legionu "Wolność Rosji". Wszyscy członkowie formacji w maju udali się do Donbasu, gdzie odbyli dwumiesięczne szkolenie, by zweryfikować m.in. za pomocą testów psychologicznych, czy są lojalni. Wielu z nich walczy obecnie w Bachmucie w obwodzie donieckim, czyli w miejscu najcięższych bitw, na najtrudniejszym odcinku frontu. - To zmotywowani i profesjonalni bojownicy, doskonale wykonują swoją pracę - podkreśla mężczyzna.