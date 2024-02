Francuski parasol nuklearny nad Polską? "Cieszy mnie postawa Macrona"

Gen. Polko: porażka Ukrainy, to zachęcenie Putina do agresji na inne kraje

- Bardzo mnie cieszy postawa prezydenta Macrona, żeby mocno wspierać Ukrainę. Do Francji dotarło, że porażka Ukrainy, to zachęcenie Putina do agresji na inne kraje w Europie - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Roman Polko.