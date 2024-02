Duda konsultował się z Tuskiem. W tle ważna decyzja ws. wojny w Ukrainie

- Nie ma takich zamiarów, że nagle Polska wyśle do Ukrainy swoich żołnierzy. Nie, Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy i nie przyłączy się do realizacji pomysłu wysłania tam wojsk europejskich - podkreśla osoba z otoczenia Andrzeja Dudy. I jak ujawnia, przed rozmowami w Paryżu prezydent spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie.