Franciszek poleci w końcu do Ukrainy? Papież tłumaczy i stawia warunki

Papież zapewnił dziennikarzy odnosząc się do pojawiających się sugestii, że jego poprzednik nie popierał go w pewnych kwestiach: "Mogłem zawsze porozmawiać o wszystkim z papieżem Benedyktem i zmienić opinię, a on był zawsze u mojego boku, popierał mnie, a jeśli miał jakąś trudność, mówił mi to, rozmawiał i nie było problemów".