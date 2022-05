Papież może się mylić absolutnie we wszystkim [OPINIA]

Jeden z poprzedników Franciszka, papież Jan XXIII, przeszedł do historii nie tylko jako inicjator Soboru Watykańskiego II, który odmienił oblicze Kościoła katolickiego, ale również jako autor pierwszej encykliki skierowanej nie tylko do katolików czy chrześcijan w ogóle, ale do całej ludzkości. Tekst "Pacem in terris", opublikowany w 1963 r. na dwa miesiące przed śmiercią jej autora, miał być "prezentem wielkanocnym". Ukazał się niedługo po zakończeniu kryzysu kubańskiego, kiedy świat stanął na krawędzi realnej wojny nuklearnej.