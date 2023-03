Fałszywe maile. Nowa fala oszustw. Na celowniku użytkownicy Allegro

Fałszywe maile od Allegro. Oszuści mogą wyłudzić Twoje pieniądze

To nie jedyna wiadomość, którą w ostatnim czasie oszuści rozsyłają do użytkowników popularnej platformy sprzedażowej. Kolejna, także informuje o zawieszeniu konta oraz problemach z danymi rozliczeniowymi. Również zawiera link i tak samo, służy do wyłudzenia danych wrażliwych. "Nie mogliśmy zatwierdzić Twojego konta Allegro, ponieważ wystąpił błąd w Twoich danych rozliczeniowych. W związku z tym tymczasowo zawiesiliśmy Twoje konto na Allegro. Wystarczy, że w dwóch krokach zaktualizujesz swoje dane bilingowe. Proszę kliknąć na poniższy przycisk i zaktualizować je w ciągu 12 godzin. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni zawiesić Twoje konto na stałe" - informują przestępcy.