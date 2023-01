Wyłudzanie informacji i podejrzane wiadomości od Netflixa. Zachowaj ostrożność!

– Oszuści wysyłają mail, żeby zaktualizować dane do płatności Netflix. Można naprawdę się wkopać, jak się człowiek nie wczyta dobrze – jak się człowiek przyjrzy to nadawcą jest "Nefłix", a nie Netflix. My na szczęście nie daliśmy się oszukać, bo po chwili zapaliła się żarówka, że przecież na innym e-mailu jest nasze konto Netflix. Może w ten sposób pisząc do Państwa uratujemy kogoś przed utratą kasy z konta. Żeby zaktualizować płatność, a tam jest płatność kartą, podaje się jej wszystkie dane, włącznie w numerem bezpieczeństwa – wskazuje czytelnik lublin112.pl.