Numer 669-979-971. SMS od Policji? To nie oszustwo. Nie ignoruj wiadomości

SMS od Policji. Kto otrzyma wiadomość?

Akcja Policji dotyczy osób, które w dniach 8 grudnia 2021 roku do 13 stycznia 2022 roku otrzymały wiadomości o odłączeniu prądu lub informację dotyczącą wstrzymania wysyłki paczki z powodu niedopłaty. Obie wiadomości były wówczas przesyłane przez oszustów, którzy w ten sposób wyłudzali dane do bankowości internetowej. Po kliknięciu w zawarty w SMS-ie link były one przekierowywane do fałszywej bramki internetowej, dzięki której przestępcy uzyskiwali loginy i hasła do kont bankowych.