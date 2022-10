Dodatek węglowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed fałszywymi mailami

Fałszywy mail dotyczący dodatku węglowego informuje o tym, że Sejm przyjął odpowiednie przepisy regulujące to świadczenie. Odbiorcy wiadomości są zachęcani do wypełnienia "anonimowego sondażu", do którego zaproszone zostały "losowo wybrane osoby". Na końcu maila widnieje informacja, która zachęca do wyboru nagrody w przypadku, gdy odbiorca wiadomości stał się "respondentem laureatem".