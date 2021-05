Katowice. Wysłał ponad 84 tys SMS-ów, by okraść konta bankowe

- Sprawa zaczęła się od ustaleń policjantów z biura do walki z cyberprzestępczością KGP. Gromadzili informacje o grupie przestępczej dokonującej włamań do systemów bankowości elektronicznej i pozyskiwania danych dostępowych do rachunków bankowych osób na terenie całej Polski. Sprawcy w okresie od kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r., podszywając się pod operatora energetycznego, wysłali nie mniej niż 84 tysiące sms-ów z informacją o konieczności uregulowania kilkuzłotowych zaległości w opłatach. SSM zawierał link do rzekomej płatności. W rzeczywistości łączył on adresata wiadomości ze stroną wyłudzającą dane dostępowe do systemów bankowości elektronicznej. Przy jego pomocy sprawcy włamywali się na konto i kradli zgromadzone na nim pieniądze. W rozwikłanie tej sprawy zaangażowali się policjanci z komend wojewódzkich na terenie kraju – opisuje przestępczy proceder policja.