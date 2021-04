Katowice. Ukradli ponad 1,5 mln zł z internetowych kont bankowych

Podczas działań na terenie Katowic, Warszawy, Krakowa, Tczewa, Wrocławia i Zakopanego policjanci zatrzymali łącznie 19 osób. To obywatele Białorusi i Ukrainy. Specjalizowali się we włamaniach na rachunki bankowe. Kilku spośród nich zatrzymano na „gorącym uczynku” przestępstwa.

- Sprawcy działali z wykorzystaniem metody, przed którą wielokrotnie ostrzegaliśmy. W pierwszej fazie organizowali tzw. kampanię SMS, rozsyłając wiadomości tekstowe o konieczności dokonania często symbolicznej dopłaty np. do oczekiwanej przesyłki. W wiadomości zamieszczony był link, pod którym można było rzekomo poznać szczegóły, w rzeczywistości kierujący na podstawioną stronę banku. Sprawcy nakłaniali w ten sposób odbiorcówwiadomości SMS do uruchomienia przesłanego linku, docelowo umożliwiającego przejęcie loginu i hasła do bankowości elektronicznej i kradzieży pieniędzy z konta. Oszuści wielokrotnie zaciągali też pożyczki na przejętych rachunkach i wyprowadzali tak pozyskane środki – opisuje mechanizm kradzieży śląska policja.