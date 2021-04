Zadała cios nożem w serce. Będzie proces odwoławczy

Do tragedii doszło dwa lata temu w mieszkaniu w centrum Suwałk (woj. podlaskie). Partner oskarżonej wrócił pijany do domu. Między parą wywiązała się kłótnia o pieniądze. Konkubent miał wtedy uderzyć kobietę i kopnąć dziecko. 32-latka chwyciła nóż kuchenny i zadała śmiertelny cios w lewą część klatki piersiowej mężczyzny.

Kobieta sama wezwała pomoc

Prokuratura przyjęła w akcie oskarżenia, że kobieta działała z zamiarem bezpośrednim zabójstwa. Kwalifikację prawną czynu zmienił Sąd Okręgowy w Suwałkach, który jako pierwsza instancja uznał, że 32-latka działała z zamiarem ewentualnym, czyli używając noża i uderzając w taki sposób powinna była przewidzieć, że może dojść do zgonu. Za okoliczność łagodzącą uznał również to, że 32-latka wezwała pomoc i sama próbowała ratować życie konkubenta.

Apelacje obu stron

Zdaniem obrony, klientka działała w afekcie i była to sytuacja obrony koniecznej. W swojej mowie końcowej mec. Angelika Żuk mówiła, że to późniejsza ofiara pierwsza zadała cios. Argumentowała, że był to bezprawny atak na "dobro prawnie chronione", czyli nietykalność cielesną kobiety i jej córki.