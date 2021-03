Sosnowiec. Pijany mężczyzna bił i dusił córkę, skopał i wyrzucił z domu psa. Dziewczynka uciekła na ulicę

O sprawie poinformował portal tvn24.pl. Do wydarzenia miało dojść w minioną niedzielę po godzinie 21 w dzielnicy Pogoń w Sosnowcu. Policja ustaliła, że - jak informuje tvn24.pl - pijany 35-letni mężczyzna wrócił do domu, w którym przebywała jego córka i pies. Żona i matka dziewczynki była wtedy w pracy.

Jak relacjonuje policja, mężczyzna najpierw kopnął psa i wyrzucił go z domu, a potem zaczął być agresywny w stosunku do dziewczynki - Wyciągnął ją z łóżka, zaczął bić i dusić - mówi cytowana przez tvn24.pl Sonia Kepper, rzeczniczka policji w Sosnowcu. Dziewczynka wyrywa się ojcu i uciekła na ulicę, a potem zadzwoniła do matki. Kobieta zgłosiła sprawę na policję.

"Bała się męża"

Prokurator wydał 35-latkowi nakaz natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarami mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Nie może wrócić nawet po ubrania, a jeżeli będzie chciał to zrobić, to musi odbyć się to za pośrednictwem policji. Jeżeli mężczyzna złamie zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, od razu trafi do aresztu.