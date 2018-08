Nowi legalni bukmacherzy oraz pierwszy salon gier na automatach pod monopolem państwa – efekty nowego prawa hazardowego w Polsce

Kolejni bukmacherzy otrzymali w tym roku zezwolenie na działalność w Polsce, dołączając tym samym do grona legalnych bukmacherów, a w czerwcu otwarto pierwszy salon gier na automatach pod monopolem państwa. Ponadto, Totalizator Sportowy przy współpracy z firmą Playtech przygotowuje się do uruchomienia legalnego kasyna internetowego. Nowelizacja ustawy hazardowej spowodowała wielkie zmiany na rynku hazardowym w Polsce.

Bardzo duże zmiany nastąpiły również na rynku zakładów bukmacherskich, ponieważ na skutek wprowadzonych rozwiązań wiele firm działających bez wymaganego zezwolenia opuściło polski rynek zakładów lub zostało pozbawionych do niego dostępu. Na możliwość przyjmowania zakładów nie wprowadzono jednak monopolu, a więc bez przeszkód mogą działać tu prywatne firmy bukmacherskie, które posiadają wydane przez Ministerstwo Finansów zezwolenie. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2017 r., kiedy to zaczęły obowiązywać niektóre z zapisów znowelizowanej ustawy, strony internetowe bukmacherów nie posiadających zezwolenia na działalność w Polsce są blokowane. Obowiązek nałożenia takiej blokady spoczywa na dostawcach Internetu. Wprowadzenie możliwości zastosowania takiej blokady w znaczącym stopniu ograniczyło możliwość dostępu nielegalnym bukmacherom do polskich graczy. Znowelizowane prawo wprowadziło również zakaz współpracy banków oraz firm pośredniczących w transakcjach finansowych z bukmacherami nie posiadającymi polskiego zezwolenia, co w dużym stopniu przyczyniło się do pogorszenia „atrakcyjności” takich bukmacherów. Przewidziano również kary dla firm, które nie dopełnią obowiązku w zakresie zablokowania dostępu do stron nielegalnych bukmacherów lub zakazu współpracy z tymi bukmacherami (w przypadku firm pośredniczących w transakcjach finansowych). Wysokość przewidzianych kar wynosi do 250 tys. zł. Karom podlegają również same firmy oferujące gry hazardowe bez zezwolenia (do 720 stawek dziennych lub do 3 lat pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie), a także osoby biorące udział w takich grach (do 120 stawek dziennych). Przewidziane kary mogą być więc bardzo dotkliwe – zważywszy, że w tym roku wysokość stawki dziennej waha się w przedziale od 70 zł do 28.000 zł, to osoba uczestnicząca w nielegalnych grach hazardowych może zostać ukarana karą finansową w wysokości znacznie przekraczającej 3 mln zł. Jednak konkretna wysokość stawki dziennej może być różna i ustalana jest ona przez sąd, który bierze pod uwagę m.in. dochody sprawcy, sytuację osobistą i możliwości zarobkowe.