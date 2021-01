Zabił 13-letnią Patrycję z Bytomia. Śledztwo będzie umorzone. Jest decyzja ws. 15-latka

Chłopak w końcu przyznał się do zabicia jej i wskazał miejsce, gdzie zostawił zwłoki. Nie podlega odpowiedzialności karnej, bo w chwili zbrodni nie miał ukończonych 15 lat. Może trafić do poprawczaka.

13-letnia Patrycja zginęła z rąk przyjaciela. Decyzja sądu

W tej chwili Kacper trafił do schroniska dla nieletnich. - Został zastosowany środek tymczasowy w postaci pobytu w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy - powiedział PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Gliwicach Tomasz Pawlik po posiedzeniu, które odbywało się przed wydziałem rodzinnym Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Nie żyje 13-letnia Patrycja. Śledztwo będzie umorzone

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska podkreśliła, że nadal prowadzone jest wszczęte w czwartek śledztwo ws. zabójstwa 13-latki. Chodzi o wyjaśnienie ponad wszelką wątpliwość, że w zbrodni nie brały udziału jeszcze inne osoby. Przyznała, że nic na to jednak nie wskazuje.

Najsurowsza kara, jaka mu grozi to pobyt w zakładzie poprawczym do czasu osiągnięcia 21 lat.

Zabójstwo 13-letniej Patrycji. Kacper zmienił wersję

Kacper, bliski znajomy Patrycji najpierw twierdził, że we wtorek wieczorem nastolatka po kłótni z nim pobiegła w kierunku ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich. Miała tam wsiąść do autobusu.

Przyznał, że faktycznie wsiadł z Patrycją do autobusu, mówił, że poszli na spacer. Twierdził też, że ktoś ich napadł. W końcu przyznał, że to on zabił Patrycję i wskazał miejsce, w którym pozostawił jej ciało.