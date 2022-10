Oszustwo SMS. Uważaj! Oszuści znów starają się wyłudzić pieniądze

Oszustwo SMS. Dług, którego tak naprawdę nie ma

Według doniesień, wiadomości SMS informujące o zadłużeniu zawierają link, przekierowujący do fałszywych stron bankowości internetowej. Podane w tym miejscu dane logowania zostają przez oszustów wykradzione, co może skutkować utratą środków zgromadzonych na rachunku bankowym. To popularna metoda, którą oszuści stosują od wielu lat - jednak dzięki czujności obywateli i publikowanym ostrzeżeniom coraz mniej osób doświadcza przez nią kradzieży danych.