Numer 501780293. Uważaj, to kolejne oszustwo!

"Dzień dobry, kontaktuję się w imieniu banku PKO BP w związku ze złożeniem wniosku kredytowego" - to początek konwersacji, która ma nakłonić rozmówcę do przekazania danych do konta bankowego. Jak wskazują niedoszłe ofiary oszustów, osoba kontaktująca się, wyjaśnia, że w banku złożony został wniosek o udzielenie pożyczki, z wykorzystaniem danego numeru telefonu. Aby go anulować, niezbędne będzie podanie danych bankowych.