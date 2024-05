Europejski Zielony Ład. Korzyści przeważają nad chwilowymi kosztami [OPINIA]

Transformacja energetyczna, w tym zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym przynosi zatem wymierne oszczędności w horyzoncie długoterminowym. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej inwestycje w czyste technologie i w projekty OZE mogą w skali globalnej przyczynić się do zaoszczędzenia do 2050 roku 12 bilionów dolarów w stosunku do scenariusza opartego na utrzymaniu status quo. To prawda, że początkowe koszty kapitałowe mogą być wyższe, ale długoterminowe oszczędności - wynikające z wyższych cen paliw kopalnych - będą je znacznie przewyższać.