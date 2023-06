Niemcy omijają Rosję. Teraz ropa popłynie z innego kraju

Zastąpią Rosję Kazachstanem

Rafineria PCK Schwedt zaopatruje w paliwo Berlin i znaczną część północno-wschodnich Niemiec. Do końca 2022 roku ropę dostarczała do niej głównie Rosja rurociągiem "Przyjaźń". Po wprowadzeniu embarga na Moskwę ropa zaczęła płynąć do Schwedt przez port w Rostock i naftoport w Gdańsku. Niemcy szukały jednak innego rozwiązania, aby pokryć zapotrzebowanie rafinerii, która przez brak surowca musiała ograniczyć moce przerobowe do 50-60 proc.