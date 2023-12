Skandal w Sejmie. Bosak zabiera głos ws. Brauna

- Macie państwo prawo do opinii, ale prosimy, by nie dyktować, co mamy robić, bo paradoksalnie działa to na korzyść Grzegorza Brauna. Wczorajsza deklaracja Szymona Hołowni być może, jak przyznał w swoim wideoblogu Sławomir Mentzen, uchroniła Grzegorza Brauna przed wyrzuceniem z klubu. Wyciągamy wnioski, ale bardzo prosimy, by nikt z zewnątrz nie próbował nam mówić, co mamy robić - stwierdził wicemarszałek Sejmu.