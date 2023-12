Hołownia popchnął Brauna, czyli jak zrobić fikołka [OPINIA]

Ale zawsze jest dobry moment, by zejść ze złej ścieżki na dobrą. Skoro Braun jest już w Sejmie, powinien w nim liczyć co najwyżej na fotel w ostatnim rzędzie i zero sympatii ze strony innych parlamentarzystów. A za to, by tak się stało, odpowiada nie Hołownia, tylko Mentzen z Bosakiem.