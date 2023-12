Grzegorz Braun straci mandat posła? Skomplikowana procedura

Co z wykluczeniem posła z udziału na kolejnych obradach Sejmu? - Jeśli Prokurator Generalny wystąpi o uchylenie immunitetu i zastosowanie tymczasowego aresztu, poseł wówczas, gdy trafi do aresztu, nie będzie brał udziału w posiedzeniach Sejmu. Nawet online - dodaje. I podkreśla: - To jednak od Sejmu będzie zależało, czy przychyli się do wniosku Prokuratora Generalnego, czy nie.