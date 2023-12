Skandal z udziałem Brauna. Lakoniczny wpis Mentzena

Natomiast Przemysław Wipler napisał w portalu X: "Potępiam działanie Grzegorza Brauna". "Tolerancja wyznaniowa to piękny składnik tego co kocham w polskiej tradycji i tożsamości. Działania Brauna to szkodzenie wizerunkowi Polski i polskiej racji stanu. A także ciężkiej pracy Koleżanek i Kolegów z Konfederacji. Nie można tego tolerować" - dodał.