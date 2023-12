Ktoś inspirował Brauna? Zwróciła uwagę na korelację czasową

- Konfederacja powinna usunąć Grzegorza Brauna ze swojego klubu. (…). On hańbi cały parlament i hańbi też Polskę. Przerażający obrazek poszedł w cały świat. On potwierdził haniebne i nieprawdziwe stereotypy wobec Polski, a Polska nie jest taka jak Grzegorz Braun - mówiła w programie "Tłit" Anna Maria Żukowska, szefowa KPP Lewicy. Dodała, że służby powinny zbadać koincydencję czasową wyczynu Brauna i zaprzysiężenia rządu. - To zawiesza pytanie, czy on sam z siebie wpada na takie pomysły - mówiła polityczka. Dodała, że w związku z incydentem powinien zostać usunięty z funkcji wicemarszałka Sejmu Krzysztof Bosak.

Rozwiń