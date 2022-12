Dzwonią codziennie. Ukraina ujawnia: poddają się całe dywizje Putina

- To zarówno pojedynczy żołnierze, którzy się poddają, jak i całe oddziałów, i to nie tylko szeregowych, ale i oficerów. Chociaż najbardziej aktywni są na pewno świeżo zmobilizowani. To są ludzie, którzy w ogóle nie rozumieją, co mają robić w czasie wojny w Ukrainie i po co tu są – powiedział przedstawiciel GUR.