Dzień Kobiet. Życzenia z sejmowych korytarzy

Dzień Kobiet jest okazją do uhonorowania dorobku i znaczenia kobiet, ale także skupienia uwagi na wyzwaniach, przed którymi stoją. Jest to jedno z najbardziej powszechnych świąt. Jak wyglądały jego początki? Historia Dnia Kobiet ma swoje korzenie w roku 1909, kiedy to 28 lutego Socjalistyczna Partia Ameryki zorganizowała marsz upamiętniający protest szwaczek z poprzedniego roku. W Polsce święto to nabrało szczególnego znaczenia w okresie PRL, kiedy stało się elementem oficjalnej propagandy, podkreślającym rolę kobiet w budowie socjalistycznego społeczeństwa. Wówczas w zakładach pracy i szkołach wręczano kobietom goździki oraz rajstopy – symbole epoki. Współcześnie Dzień Kobiet jest nie tylko okazją do wyrażenia uznania dla kobiet, ale również momentem refleksji nad postępem w zakresie równości płci oraz wyzwań, jakie nadal stoją przed społeczeństwem w kontekście praw kobiet i ich sytuacji zawodowej, ekonomicznej oraz społecznej. Z okazji Dnia Kobiet Jakub Bujnik rozmawiał na sejmowych korytarzach z politykami.

Rozwiń