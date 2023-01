Duńskie doniesienia o Putinie. "Mogą być celowo wypuszczane przez Rosjan"

Agent duńskiego wywiadu twierdzi, że Władimir Putin podjął decyzję o ataku na Ukrainę pod wpływem leków hormonalnych. - Podchodzę z ostrożnością do takich informacji. To raczej spekulacje. Doniesienia o zdrowiu Putina pojawiają się co jakiś czas, ale nie budowałbym na nich ocen i analiz, choć niewykluczone, że jakieś ziarno prawdy w nich jest. Być może w drugiej połowie roku dowiemy się, że Putin jest chory, że pojawia się jego następca, który będzie miał możliwość nowego politycznego otwarcia. To byłoby optymistyczne. Takie informacje mogą być celowo wypuszczane przez stronę rosyjską, aby przygotować opinię publiczną do ewentualnej zmiany politycznej, gdyby była konieczna w przyszłości - komentował w programie "Newsroom WP" gen. prof. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Rozwiń