Dowodził armią USA w Europie. Wskazał kiedy Putin straci Krym

- To, co widzimy dzisiaj prawdopodobnie osiągnie swoją kulminację gdzieś w okolicach kwietnia. Nie sądzę, że Rosja jest w stanie utrzymać to, co robi w tej chwili. To nie przynosi skutków, a Sztab Generalny Ukrainy robi świetną robotę, zachowując możliwości operacyjne, bojowe, których potrzebują, na decydującą chwilę - wskazywał były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie.