Oczy świata skierowane na Ukrainę. Czeka na błąd Rosji, wtedy będzie kontra

Z kolei "The Washington Post" podaje, że przedstawiciele administracji USA ostrzegają przywódców Ukrainy - wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące mogą być ostatnią szansą, by zmienić trajektorię wojny z Rosją. Szef CIA Bill Burns i wiceszefowa dyplomacji Wendy Sherman mieli podczas wizyty w Kijowie w "dosadnych słowach" zwrócić uwagę na decydujące znaczenie wiosennych miesięcy i przekonanie, że stanowią one najlepszą szansę, by zmienić obecny impas na polu bitwy.