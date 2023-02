"Domagamy się sprawiedliwości". Protest przed gdańską kurią

Sprawa ks. Dymera. Wyrok wciąż nieznany

- Mijają dwa lata od niepublikowania wyroku ws. ks. Dymera. I to nas oburza. Oburza nas to, że osoby skrzywdzone w Kościele, nie są słuchane. Oburza nas to, że krzywdziciel i pedofil ma wgląd w akta. Oburza nas to, że osoby pokrzywdzone mają tylko status świadka i nie są informowane o przebiegu postępowania. Oburza nas to, że prawo kanoniczne stoi w jawnej sprzeczności z Ewangelią. Oburza nas to, że biskupi, pomimo tego, że codziennie głoszą Ewangelię, nią nie żyją. Oburza nas to, że musimy wychodzić na ulicę i krzyczeć w imieniu osób skrzywdzonych - mówiła przed gdańską kurią Justyna Zorn, działaczka Kongresu Katoliczek i Katolików.