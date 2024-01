Dojdzie do obstrukcji? Hołownia może się spodziewać "wszystkiego najgorszego"

- Do dzisiaj legalność tych obrad jest kwestionowana. Gdyby opozycja pisowska zmusiła rządzących do powtórki tego zachowania, to byłaby to porażka ze strony koalicji, więc pewnie tutaj pan marszałek będzie robił wszystko, żeby utrzymać ciągłość obrad - uważa prof. Alberski.