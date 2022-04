Do Watykanu trafiły ukraińskie reakcje na pomysł Drogi Krzyżowej z Rosjanami

Abp Kulbokas, cytowany w środę przez Ansę za katolickim pismem wydawanym w Ukrainie, oświadczył, że ważne jest to, by spojrzeć na ten plan zgodnie z perspektywą, według której "pod krzyżem jesteśmy wszyscy synami i córkami Boga, zarówno agresor, jak i zaatakowany". "W tym kontekście są to Rosja i Ukraina" - dodał.