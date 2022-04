Papież Franciszek spotka się z Cyrylem? Możliwe spotkanie głów Kościoła

Franciszek ma przybyć do Libanu w dniach 12-13 czerwca, by 14 czerwca o poranku udać się do Jordanii. Stamtąd miałby z kolei polecieć helikopterem do Jerozolimy na spotkanie z Cyrylem. Jak twierdzi Reuters, jedno ze źródeł jest przekonane, iż decyzje ws. rozmowy w cztery oczy dwóch przywódców Kościoła już zapadły. Inny z rozmówców agencji dodaje, że organizacja rozmowy Franciszka i Cyryla to tylko "jedna z możliwości".