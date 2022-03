Majmurek: Cerkiew w służbie Kremla [OPINIA]

Wojna z szatanem, czytaj gejami

Patriarcha wskazał też konkretnie zło, przeciw któremu rosyjscy żołnierze dzielnie toczą "metafizyczną walkę". Są nim… parady gejów. Powtarzając opowieść kremlowskiej propagandy o rzekomo prześladowanym przez Ukraińców i Zachód Donbasie, patriarcha roztaczał następującą wizję: "W Donbasie mamy do czynienia (...) z fundamentalnym odrzuceniem tzw. wartości, które proponują dzisiaj ci, którzy roszczą sobie prawo do władzy nad światem. Dzisiaj jest taki test na lojalność (...), rodzaj przepustki do tego 'szczęśliwego' świata (...) nadmiernej konsumpcji, świata widocznej 'wolności'. (…) Test jest bardzo prosty, a zarazem straszny - to parada gejów". Tymczasem, jak wywodził dalej duchowny, "jeśli ludzkość zgodzi się, że grzech jest jedną z opcji ludzkiego zachowania, to na tym skończy się ludzka cywilizacja".