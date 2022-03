Zełenski reaguje na oskarżenia Rosji. "Będziecie prowadzić dechemizację Ukrainy? Czym? Amoniakiem?"

- Rosyjscy propagandziści dziś bardzo się starali, prawdopodobnie po to, aby przykryć swoje zbrodnie w Ukrainie. (...) Oskarżają nas, że rzekomo pracujemy nad bronią biologiczną i szykujemy atak chemiczny. Bardzo mnie to niepokoi, bo wielokrotnie przekonywano nas: jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co was oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni i tego chcą - przyznał Zełenski.