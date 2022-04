Zastanawiające słowa Władimira Putina. Chce szybkiego końca wojny?

- Byłoby lepiej, gdyby wojna skończyła się wcześniej - powiedział Władimir Putin do Karla Nehammera przy okazji ich spotkania na Kremlu. Nie jest jednak jasne, co miał na myśli prezydent Rosji. Zdaniem kanclerza Austrii, Putin może sygnalizować gotowość do rozwój pokojowych, jak i szykować się do brutalnego ataku na Donbas.