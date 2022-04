Andrzej Duda w Ukrainie: widzieliśmy dzisiaj dwa oblicza wojny

- To nie jest wojna, to jest terroryzm. Jeżeli ktoś wysyła samoloty, żołnierzy, żeby bombardowali osiedla, mordowali cywilów, to nie jest wojna, to jest okrucieństwo, to jest bandytyzm, to jest terroryzm - stwierdził prezydent Andrzej Duda, który w środę w towarzystwie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii pojechał do Ukrainy. Spotkał się tam m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.