Rzeczniczka rosyjskiego MSZ o zajęciu "Szpiegowa". "Rażące naruszenie prawa"

Według rzeczniczki MSZ to, co wydarzyło się w Buczy, Borodziance czy innych podkijowskich miejscowościach, gdzie odkryto masowe groby cywilów, pomordowanych przez rosyjskich żołnierzy, to "inscenizacja ukraińskich władz". Co więcej, zapowiedziała, że należy spodziewać się kolejnych - w obwodzie sumskim.