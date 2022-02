Wojsko w Donbasie. Komunikat rosyjskiego MSZ

- Nasze stanowisko jest takie jak wcześniej. Jesteśmy gotowi do rozmów, zawsze popieramy dyplomację – powiedziała Zacharowa na kanale Sołowiow Live w YouTube we wtorek 22 lutego rano. Odniosła się w ten sposób do zapowiadanych na ten tydzień rozmów szefów dyplomacji USA i Rosji, Antony'ego Blinkena i Siergieja Ławrowa.