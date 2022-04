Barszcz przykładem "nazizmu" Ukraińców? Rzeczniczka rosyjskiego MSZ "tłumaczy" inwazję Rosjan

- Ukraińcy w książkach kulinarnych zakazywali innych przepisów na barszcz (niż ukraiński - red.). Dlaczego? Bo barszcz może należeć tylko do nich (...) oni nie pozwalali, by był wspólny - stwierdziła nieoczekiwanie w piątek rzecznika MSZ Rosji Maria Zacharowa. Przekonywała dalej, że to przykład "nazizmu, ekstremizmu i ksenofobii" Ukraińców. Uwagę zwracało nie tylko to, co mówiła, ale też dziwne zachowanie Zacharowej.