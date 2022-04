Konsternacja w niemieckim Episkopacie. Chodzi o polskich biskupów

Komunikat sekcji polskiej Radia Watykan nt. wizyty Gądeckiego brzmi już inaczej: "Podczas spotkania z Ojcem Świętym abp Stanisław Gądecki odniósł się także do tzw. niemieckiej drogi synodalnej, do której - jak zauważył - sam papież ma duży dystans..." Jest to więc oczywiście ocena Gądeckiego, a nie cytat z papieża.