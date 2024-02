"DGP": Zmiana renty socjalnej. "Ta bomba grozi wybuchem"

"Mamy dwie grupy osób, które są często w analogicznej sytuacji pod kątem zdrowotnym oraz potrzeb wsparcia. Różnicuje je moment, w którym doszło do niepełnosprawności. Jeśli nastąpiło to do 18. roku życia lub do zakończenia okresu nauki, osoby pobierają rentę socjalną. Jeśli po osiągnięciu pełnoletności - rentę z tytułu niezdolności do pracy" - wyszczególnia Zawisny.