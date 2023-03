Renta socjalna 2023. Ile wynosi? Komu przysługuje?

Renta socjalna to świadczenie wypłacane co miesiąc przez ZUS, które może zostać przyznane dożywotnio lub czasowo. Prawo do jego pobierania mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością lub okresowo niezdolne do pracy - po uzyskaniu dokumentu poświadczającego całkowitą niemożność podjęcia zatrudnienia, wystawionego przez komisję lekarską ZUS lub orzecznika.