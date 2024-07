Desant ludzi Niedzielskiego. Dobrze odnaleźli się w nowym środowisku

Gdy spytaliśmy go o nowe miejsce pracy, stwierdził, że to jego prywatna sprawa. A to, gdzie pracuje, jest objęte ochroną dóbr osobistych. Nie chciał odpowiedzieć, czy do inspektoratu ściągnął go Damian Jakubik. Gdy zwróciliśmy uwagę, że niemal od razu po zwolnieniu z Ministerstwa Zdrowia otrzymał zlecenie na 30 tys. zł, Szmulski się pożegnał i rozłączył.