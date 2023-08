Hydrolog: Tego, że katastrofa na Odrze się powtórzy, możemy być niemal pewni

Do polskich rzek, w tym do Odry, nieprzerwanie płyną wręcz małe rzeki ścieków wpuszczane tam różnymi rurami i rurkami. Wody kopalniane, które nimi wpływają, mają bardzo zmieniony skład chemiczny w stosunku do wody, która normalnie w rzece przepływa. Żadne rzeczne organizmy nie są do tej "chemii" przystosowane. Może ilości tych zanieczyszczeń są dostosowane do polskiego prawa, bo papier wszystko przyjmie, ale nie są dostosowane do tego, ile realnie rzeka może przyjąć, aby sobie z nimi poradzić i aby zachować swoje funkcje dla ekosystemu. Wprawdzie płynie cały czas do Bałtyku, ale w osadach rzecznych kumulują się toksyczne substancje.